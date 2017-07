Echt spannend: Italienischer Astronaut zu Flug mit den Russen ins All

Mit den Russen ins All zu fliegen, ist spannend, man erlebt zugleich die Geschichte und wird ein Zeuge dessen, was zu dem riesigen Erfolg geführt hat. Dies erklärte der italienische Astronaut Roberto Vittori laut dem Portal Life.ru am Freitag in der Direktübertragung vom Start der Trägerrakete „Sojus MS-05“ auf dem Kosmodrom Baikonur in Kasachstan.