Nervenkitzel pur: Ukrainischer Pilot landet Flugzeug im Blindflug - VIDEO

Ein ukrainischer Pilot hat in Istanbul ein Passagierflugzeug im Blindflug landen müssen: Heftiger Hagel hatte die Nase sowie die Frontscheibe der Maschine stark beschädigt, sodass diese fast undurchsichtig war. Das Video zeigt die Nervenkitzel-Landung auf dem Atatürk-Flughafen.

„Es wird nicht landen können! Es wird nicht landen können!“, rufen dabei Augenzeugen in dem Video auf Türkisch.

Die Szene ereignete sich laut der Webseite „Avianews“ am vergangenen Donnerstag. Der Airbus 320 hatte den Flug Charkiw-Istanbul absolviert und sollte dann nach Ercan in Nordzypern aufbrechen. Nach dem Start geriet die Maschine jedoch in ein Gewitter und musste umkehren.

Kapitän der Maschine war Alexander Akopow. Später erklärte er, dass er das Flugzeug stark zur Seite geneigt hätte, um durch die Seitenfenster die Landebahn sehen zu können.

Auf Bildern ist zu sehen, dass die Nase des Airbus stark eingedrückt ist. Die Hagelkörner haben die Frontscheibe dermaßen beschädigt, dass sie fast undurchsichtig geworden ist.

An Bord des Flugzeugs waren Medienberichten zufolge 121 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder.