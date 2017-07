Neue Anti-Rauchen-Maßnahmen in USA angekündigt: Tabakhersteller erleiden Aktiencrash

Die US-Gesundheitsbehörde FDA will eigenen Angaben nach den Nikotingehalt in Zigaretten soweit absenken, dass dieser Raucher nicht mehr abhängig macht.

„Der überwältigende Anteil der Todesfälle und Erkrankungen durch Tabak wird durch die Abhängigkeit von Zigaretten verursacht – dem einzigen legalen Konsumprodukt, das bei angedachter Anwendung die Hälfte seiner Langzeitnutzer umbringt“, so FDA-Chef Scott Gottlieb in einer Stellungnahme am Freitag. „Wenn wir den Kurs nicht ändern, werden 5,6 Millionen der heute lebenden jungen Menschen später durch Tabakkonsum vorzeitig sterben.“

Wie der „Spiegel“ dazu schreibt, könnte die Tabakbranche durch die neuen FDA-Maßnahmen zahlreiche Kunden verlieren. Nach der Ankündigung der Gesundheitsbehörde seien die Aktienkurse der großen Tabakunternehmen sogar schon abgestürzt.