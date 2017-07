Meditation oder Wahnsinn – oder einfach nur Kunst?

1. TV-Programm „Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands“

18 Jahre lang, bis 2013, schauten die Deutschen, die nicht einschlafen konnten, „Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands“ bei der ARD. Ohne Musik, Kommentar und Schwenk. Eine halbe Stunde lang machte das Programm den Zuschauern mit deutschen Bahnstecken bekannt.

2. Die langweiligste Anzeige aller Zeiten

„Die langweiligste Anzeige der Welt“ wurde von der Firma „Leica Camera“ produziert. Der Werbespot dauert 45 Minuten und zeigt einen Mann, der eine neue Kamera poliert.

3. Sitzen und lächeln

Es ist nicht verwunderlich, dass viele außergewöhnliche Videos auf YouTube zu finden sind. Ein Beispiel sind die Clips von Benjamin Bennett, der schon 275 veröffentlicht hat, in denen er vier Stunden lang bewegungslos sitzt und einfach lächelt. Das folgende Video ist besonders dafür berühmt, dass Bennett fast ausgeraubt wurde. Er hat aber auf das Klopfen an die Tür nicht reagiert. Diesen Moment ist um die Stunde 2:36:30 zu sehen.

4. Ungesund, aber konsequent

Ein anderes Konzept hat Adolfo Mateo, der in seinen Videos raucht – in 6443 Clips innerhalb von sieben Jahren. Der Account ist nicht so populär, aber Mateo hat trotzdem sein eigenes Publikum. „Er ist lebendig! Das ist ein Wunder!“, schreibt der Nutzer „VacVideo Universe“.

5. Film „Baa Baa Land“

Der Film „Baa Baa Land“ wurde schon von mehr als 75.000 YouTube-Nutzer gesehen. Acht Stunden lang sind Schafe zu beobachten. Es gibt einen speziellen Begriff für solche Filme: „slow cinema“. Meditation oder Wahnsinn? Jeder und jede entscheidet selbst. Die Autoren sagen: „Zähl sie, wenn du kannst, aber sei nicht nervös wenn du es nicht kannst.“