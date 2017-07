Amoklauf in Konstanzer Disko: "Blitz-Einsatz" bringt Täter zur Strecke

Ein 34-jähriger Mann hat am frühen Sonntagmorgen (30. Juli) in einer Diskothek in Konstanz das Feuer auf Party-Gäste eröffnet und dabei eine Person getötet sowie drei Menschen schwer verletzt. Der Täter wurde durch einen "sehr schnellen Polizei-Einsatz" getötet, ein Polizeibeamter erlitt Schussverletzung. Sputnik über den aktuellen Stand der Dinge.

"Der mutmaßliche Täter befand sich in der Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße und eröffnete gegen 4:30 Uhr am Sonntag früh unvermittelt das Feuer auf Gäste der Lokalität", teilte Gerlach Bezikofer, Pressesprecher vom Polizeipräsidium Konstanz, gegenüber Sputnik mit. "Dabei tötete er eine Person und verletzte drei Personen schwer. Der Täter wurde durch einen sehr schnellen Polizei-Einsatz wenig später nach dem Verlassen der Diskothek bei einem Schusswechsel mit Polizeibeamten lebensgefährlich verletzt und erlag kurze Zeit darauf in einem örtlichen Krankenhaus seinen Verletzungen."

Täter wird erschossen, ein Polizist verletzt

Bei dem Schusswechsel zwischen Täter und Polizei erlitt einer der Polizeibeamten eine Schussverletzung, befindet sich jedoch laut Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. "Viele Gäste hatten nach den Schüssen das Gebäude panikartig verlassen oder sich versteckt und uns dann telefonisch informiert", sagte der Polizeisprecher weiter. "Da zunächst nicht klar war, ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere Täter handelt, wurden vom Polizeipräsidium Konstanz auch Spezialkräfte und ein Polizeihubschrauber für mögliche Fahndungsmaßnahmen angefordert." Zuvor seien bereits gegen 4:35 Uhr die ersten Notrufe durch Gäste der Disko bei der Polizei eingegangen. Wie viele Beamte gesamt im Einsatz waren, konnte die Polizei auf Sputnik-Anfrage nicht sagen.

Polizei: "Ein Einzeltäter, keine Terrorgefahr"

"Aufgrund der schnellen Handlungsfähigkeit der Polizei konnten wir sehr rasch eingreifen und die Situation bereits wenige Minuten nach den ersten eingehenden Notrufen bereinigen", so der Polizeisprecher weiter. "Wir können zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen Terrorhintergrund bei der Tat ausschließen und gehen von einem Einzeltäter aus." Die Motive des wohl allein handelnden Mannes seien bislang nicht bekannt." Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an, heißt es laut Polizei. Ob ein Islamismus-Hintergrund vorliege, konnte die Polizei derzeit nicht kommentieren. Laut Medienberichten hatte der Täter eine irakische Herkunft. Die Polizei ermittle jedoch in alle Richtungen, hieß es. Er sei aufgrund verschiedener Delikte bei den Behörden bekannt gewesen.

"Aktuell ist Priorität, die Identität, Motivationslage des Täters und Ursachen für die Tat zu ermitteln", erklärte Polizeisprecher Bezikofer weiter. "Diese Punkte sind uns derzeit noch nicht bekannt. Da der Täter nicht mehr am Leben ist, können wir ihn natürlich nicht mehr befragen. Daher ermitteln wir jetzt im Umfeld des Täters, befragen Zeugen."

Große Anteilnahme in Sozialen Medien

Die Betreiber der Großraum-Disko in der süddeutschen Stadt Konstanz, wo die Schießerei stattfand, haben auf Facebook ihr Profilbild geschwärzt. "Um unsere Trauer und unsere Anteilnahme auszudrücken", heißt es in einem aktuellen Post. Es gibt hunderte Kommentare von Facebook-Nutzern aus der Region und deutschlandweit, die ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen.

"Viel Kraft den Eltern. Gute Besserung an die Opfer", schreibt beispielsweise Nutzerin "Vany Vanessa Nessa". Nutzer "Simon Künz" postete: "Mein Beileid für die Opfer und Angehörigen der Familien. Ich find es echt schade das so etwas an so einem coolen Ort muss passieren. Ich hoffe das es die Geschäfte nicht beeinflusst. Aber ich hoffe das auch etwas unternommen wird zum dir Sicherheit zu erhöhen."

Neben Trauerbekundungen gab es aber auch viele politische Kommentare zu dem Amoklauf. "Das wird hier in Deutschland bestimmt wie in Frankreich oder Israel in naher Zukunft, die Tendenz ist für mich auf jeden Fall da", erinnert ein Kommentar an die Massengeiselnahme in der Konzerthalle "Bataclan" in Paris im November 2015. Ein anderer User postete folgenden, seltsam anmutenden Facebook-Eintrag: "Wenn ich die Bewertungen von diesem Club lese, erscheint er mir total zwielichtig. Einer hat vor etwa einer Woche geschrieben: 'Außer, dass die Türsteher keine Taschenkontrollen machen und man Gefahr läuft erschossen zu werden, ganz ok'. Das ist zu lesen bei Google Bewertungen."

Alexander Boos