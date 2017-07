"Lauftraining verboten" - Erlass von Sierra Leone

Der entsprechende Erlass wurde am Donnerstag, dem 27. Juli, verabschiedet. Er wurde vom Polizeichef dieses afrikanischen Staates, Francis Alieu Munu, unterzeichnet.

Derartige Restriktionen wurden mit den vielen Unbequemlichkeiten erklärt, die die Läufer anderen Menschen bereiten. Den Polizeibeamten zufolge beleidigen sie die Fußgänger, stehlen ihre Sachen, stören den Straßenverkehr, klopfen an Autos und belästigen die Leute mit lauter Musik auf ihren Devices.

Von nun an sei es in Sierra Leone verbindlich, eine Sondergenehmigung für den Trab-Lauf auf den Straßen zu erhalten. Die örtlichen Polizisten präzisieren nicht, was jenen droht, die gegen dieses Verbot verstoßen. Ihnen zufolge werde man die Übeltäter in Übereinstimmung mit der gültigen Gesetzgebung behandeln müssen.

Dabei wird jeder, der es will, nach wie vor an den Stränden oder in speziellen Sportzonen sein Lauftraining absolvieren dürfen.