Disco-Schießerei in Konstanz entzweit Netzwelt

Nach der Schießerei in einer Diskothek in Konstanz in der Nacht auf Sonntag ist die Netzwelt entzweit. Einige zeigen sich empört und machen die Politik der Bundesregierung für den Vorfall verantwortlich. Andere drücken den Hinterbliebenen ihr Beileid aus und warnen davor, den Vorfall als Vorwand für Hetze gegen Flüchtlinge zu nutzen.