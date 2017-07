Schießerei in Konstanz: Polizei verrät Motive des Angriffs

© REUTERS/ Arnd Wiegmann Disco-Schießerei in Konstanz entzweit Netzwelt

In der Nacht zum Sonntag sind in einer Diskothek in Konstanz in Baden-Württemberg Schüsse gefallen. Ein Mensch wurde nach Polizeiangaben getötet, drei weitere verletzt. Dies berichtete der SWR am Sonntag. Der mutmaßliche Täter sei später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Bei dem Täter handelt es sich laut der Polizei um einen 34-jährigen Mann.

Der mutmaßliche Täter sei wenig später nach dem Verlassen der Diskothek bei einem Schusswechsel mit Polizeibeamten lebensgefährlich verletzt worden und sei in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Einer der Polizeibeamten habe bei dem Aufeinandertreffen mit dem Tatverdächtigen eine Schussverletzung erlitten, befinde sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Viele Gäste hätten nach den Schüssen das Gebäude panikartig verlassen oder sich versteckt.