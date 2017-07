Russlands Luftwaffe wird bald 800 Flugzeuge gleichzeitig betanken können

Auf den Flugplätzen des russischen Verteidigungsministeriums sollen 40 Punkte zur Betankung von Luftfahrzeugen ähnlich jenen wie auf dem Luftstützpunkt Hmeimim in Syrien gebaut werden, was das gleichzeitige Betanken von mehr als 800 Flugzeugen erlauben wird. Dies teilte der stellvertretende Chef der Behörde, Dmitri Bulgakow mit.

„Auf dem Flugplatz Hmeimim wurde ein System zur zentralisierten Betankung von Luftfahrzeugen geschaffen, das es erlaubt, gleichzeitig mehrere Dutzend Flugzeuge zu betanken. Diese positive Erfahrung der zentralisierten Betankung in Syrien wird heute beim Bau von Flugplätzen des Verteidigungsministeriums Russlands genutzt, wozu wir weitere 40 Objekte ausrüsten, mit der Möglichkeit, gleichzeitig mehr als 800 Luftfahrzeuge zu betanken“, sagte Bulgakow im Interview mit der Armeezeitung „Krasnaja swesda“.

Unter den geografischen, klimatischen und zeitlichen Bedingungen des arabischen Staates, so Bulgakow, habe das System der materiell-technischen Versorgung seine Zuverlässigkeit, Flexibilität und Fähigkeit zur Anpassung an die sich ändernden Umstände bewiesen. „Die Organe der Militärverwaltung der Kräfte und Mittel der materiell-technischen Versorgung bewältigen all ihre Aufgaben in vollem Umfang“, so der stellvertretende Minister. In Syrien sei erstmals das Block-Modul-Containersystem zur Unterbringung des Personals angewandt worden.

Außerdem hätten die Fachleute des Instandsetzungspersonals und Brigaden der Rüstungsbetriebe mehr als 3.000 laufende Reparaturen und 25.000 technische Wartungen vorgenommen.

„Unsere Fachleute helfen auch aktiv bei der Instandsetzung und Generalreparatur von Militärtechnik der Arabischen Republik Syrien“, ergänzte Bulgakow.