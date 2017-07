Millionärin in Lumpen: Auf diese irakische Bettlerin werden Sie wohl neidisch sein

Als Polizisten in der irakischen Stadt Nadschaf im Südwesten des Landes das Haus einer verstorbenen Bettlerin aufsuchten, haben sie wohl kaum damit gerechnet, was sie dort finden würden. Denn die „bitterarme“ alte Frau hatte in Wirklichkeit ein Riesen-Vermögen in ihrem Haus versteckt.

Die Bettlerin war der Polizei zufolge am vergangenen Wochenende in ihrem Haus gestorben. Daraufhin teilte die Polizeiverwaltung der Provinz Najaf mit, dass bei der Durchsuchung des Hauses, das die Frau gemietet hatte, eine große Summe Geld in irakischer und ausländischer Währung entdeckt worden sei. Die Geldscheine sowie Goldschmuck habe die Bettlerin in Plastiktüten aufbewahrt.

© AFP 2017/ Thomas Coex US-Forscher: So lässt sich die Armut bekämpfen – Studie

Polizei von Nadschaf Irakische Polizisten finden ein ganzes Vermögen im Haus einer verstorbenen Bettlerin

Der „Schatz“ der alten Frau umfasste nach Angaben der Polizei 72.322 Millionen irakische Dinar (etwa 53.000 Euro), 562 US-Dollar, 90 saudische Rial, 119 libanesische Pfund, zehn Euro, 300 kuwaitische Dinar, 440 iranische Toman, 70 Afghani sowie 320 pakistanische Rupie. Darüber hinaus habe es auch Schmuckstücke aus Gold gegeben.

Betteln ist im Irak heutzutage ziemlich verbreitet. Bei den meisten Bettlern handelt es sich um Frauen und Kindern. Am häufigsten trifft man auf sie in den Provinzen im Süden des Landes und in der Mitte, aber auch in der Hauptstadt Bagdad. Menschen betteln auf belebten Straßen und in der Nähe religiöser Heiligtümer, die Pilger aus aller Welt anziehen.

Nadschaf zählt zu den sieben heiligen Städten des schiitischen Islams. Für Schiiten gilt die Stadt als sakral: Dort steht die Imam-Ali-Moschee, die Grabmoschee des für die Schiiten sehr wichtigen Imams Ali ibn Abi Talib, des Schwiegersohns und Nachfolgers des Propheten Mohammed. Die Moschee wird als bedeutendstes islamisches Heiligtum des Irak angesehen.