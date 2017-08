US-Medien klären bei Anwohnern vor russischer Botschaft, ob sie Spionage fürchten

US-Journalisten befragen via Internet die Bewohner des Wohnviertels Glover Park von Washington, wo sich die russische Botschaft befindet, ob sie über mögliche Spionageaktivitäten der diplomatischen Mission besorgt seien. Das Nachrichtenportal „Washington Examiner“ soll eine diesbezügliche E- Mail an die Ortsansässigen geschickt haben.

© REUTERS/ Kevin Lamarque USA weisen 35 russische Diplomaten aus und machen zwei Vertretungen dicht

„Machen Sie sich Sorgen darum, dass die Botschaft so nah liegt, besonders angesichts der jüngsten Ereignisse? Ich habe gehört, dass einige Leute … darüber besorgt sind, dass es Videokameras gibt, und dass die Botschaft Sie ausspionieren könnte. Sind viele darüber beunruhigt?“, heiß es in der E-Mail.

Der Autor der Umfrage erläutert seine Frage damit, dass er zurzeit an einem Artikel über die „Beziehungen zwischen Glover-Park und der russischen Botschaft“ arbeite.

„Wird dies oft diskutiert? Denken Sie, dass die Tatsache, dass sich die Botschaft in Ihrem Viertel befindet, einen Einfluss auf Sie ausübt? Warum? Warum nicht?“, wurde gefragt.

Indes sagte eine Bewohnerin von Glover Park gegenüber Ria Novosti, sie wäre nicht wegen der Botschaft besorgt gewesen, bis sie die E-Mail von „Washington Examiner“ erhalten habe.

Ihren eigenen Worten zufolge macht sie sich eher darum Sorgen, dass die Amerikaner nun Gewalt gegenüber dem Gebäude und den Wohnräumen, wo viele Botschaftsmitarbeiter leben, zeigen könnten.

„Die Presse soll die Leute nicht aufhetzen“, so die Ortsbewohner.

© AP Photo/ Alex Brandon Weißes Haus prüft mögliche Gegenmaßnahmen zu Diplomaten-Ausweisung durch Moskau

Russland verwehrt den US-amerikanischen Diplomaten ab dem 1. August den Zugang zu dem Erholungszentrum sowie zu mehreren von Botschaftsmitarbeitern genutzten Lagerräumen in der Hauptstadt. Zudem muss Washington bis zum 1. September die Zahl seiner Diplomaten in Russland bis auf 455 reduzieren. Insgesamt müssen die USA bis zu 300 Mitarbeiter ihrer Botschaft und Konsulate in Russland abziehen.

Die Gegenmaßnahmen wurden als Antwort auf die am vergangenen Donnerstag vom US-Senat verabschiedeten neuen Sanktionen gegen Russland beschlossen. Diese treffen vor allem den Energiesektor und richten sich gegen alle Unternehmen, die sich an der Instandsetzung, der Modernisierung oder dem Ausbau russischer Exportpipelines beteiligen, darunter auch gegen europäische.