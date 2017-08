US-Abwehrdienst schätzt Russlands Schaden durch Verlust diplomatischen Eigentums ein

Die Schließung der in Besitz Russlands befindlichen diplomatischen Sommerhäuser in New York und Maryland hat Moskau einen solchen Schaden angerichtet, dass der US-Abwehrdienst ihn nicht genau bemessen kann. Das behauptete der Chef des Nationalen Zentrums für Spionageabwehr und Sicherheit der USA, William Evanina, am Dienstag gegenüber Reuters.