West-Irak: Männer steigen gegen Terror aufs Dach

Nahezu täglich greifen Terroristen friedliche Familien in der westirakischen Stadt al-Anbar an. Auf die örtlichen Sicherheitskräfte ist kein Verlass, also nehmen die Familienväter die Sache selbst in die Hand.

„Diese Attentäter vom Daesh sind gefährlich. Zwei Mal waren sie schon in unserem Viertel. Letzten Donnerstag haben sie eine Familie getötet, die Eltern und ihre vier Kinder“, sagt Abu Muhammed aus al-Anbar im Gespräch mit Sputnik.

Wie auch andere Männer aus seiner Nachbarschaft sitzt er jede Nacht mit einer Flinte in der Hand auf dem Dach seines Hauses und beobachtet aufmerksam, was in seiner Straße passiert.

„Zum ersten Mal kamen die Daesh-Kämpfer an einem Feiertag Ende Juni. Sie haben Frauen und Kinder getötet. Dann kamen noch fünf Selbstmordattentäter. Vier von ihnen haben sich in der Nähe von Polizisten und Frauen in die Luft gesprengt, der andere tötete die Familie mit den vier Kindern“, erzählt Muhammed.

Zuschauen, wie die Terroristen auch ihre Familien töten, wollten sie nicht, sagt er. Deswegen habe er mit anderen Männern zur Waffe gegriffen. Jetzt wachen sie auf ihren Dächern, Nacht für Nacht.