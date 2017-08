Spanische und finnische Kampfjets fangen drei russische Flieger ab – Nato

Mehrere Nato-Kampfjets haben nach Angaben der Allianz am Dienstag drei russische Flugzeuge über dem Baltikum abgefangen.

„Zwei spanische F-18, die an der Nato-Mission zur Luftpatrouille beteiligt sind, sind vom Militärstützpunkt Ämari in Estland zum Abfangen von drei russischen Flugzeugen in die Luft gestiegen. Diese wurden als zwei Kampfjets des Typs MiG-31 und ein Transportflugzeug An-26 identifiziert“, heißt es seitens der Nato.

Auch ein finnischer Kampfjet sei zu den russischen Maschinen geflogen.

© Sputnik/ Verteidigungsministerium Russlands Russische Piloten fangen Superschnell-Rakete in Stratosphäre ab

Laut Russlands Verteidigungsministerium haben die russischen Flugzeuge einen geplanten Übungsflug über neutralen Gewässern des Baltikums absolviert. Alles sei dabei streng gemäß den internationalen Regeln abgelaufen. Keine Grenzen anderer Staaten seien bei der Übung verletzt worden.

Während des Übungsfluges habe ein F-18-Jet der Nato sich eine Minute lang an die Gruppe der russischen Flieger auf eine sichere Distanz angenähert, wonach er seinen Kurs geändert habe.