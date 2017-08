Blutiges erstes VIDEO von Schießerei in russischem Gericht

Im Internet ist ein Video von der Schießerei in einem russischen Gericht am Dienstag aufgetaucht. Auf den Bildern sind erschossene und verletzte Angreifer zu sehen, die zuvor Polizisten attackierten.

Wie berichtet wurde, hat die Pressesprecherin des russischen Innenministeriums Einzelheiten zur Schießerei geschildert. Ihr zufolge griffen die Angeklagten im Fahrstuhl ihren Polizeikonvoi an und versuchten, den Beamten die Dienstwaffen zu entreißen. Beim anschließenden Versuch, den Fahrstuhl per Notausstieg zu verlassen, seien drei von ihnen getötet und zwei weitere verletzt worden.

© Sputnik/ Ilja Pitaljow Schießerei in russischem Gericht mit drei Toten: Einzelheiten bekannt

Außerdem sollen ein Beamter der russischen Nationalgarde sowie zwei Polizisten Verletzungen erlitten haben. Die Nationalgarde ihrerseits präzisierte, bei den Verletzten handele es sich um einen Konvoi-Polizisten und ein Mitglied der Spezialpolizeieinheit OMON. Die Staatsanwaltschaft hat laut der Ministeriumssprecherin Ermittlungen eingeleitet.

Bei den erschossenen Angeklagten handelt es sich um Mitglieder der sogenannten „GTA-Bande“, die im Moskauer Umland operierte. Am 1. August sollte im Moskauer Gebietsgericht die Anhörung zum Fall der Bande stattfinden, deren Mitglieder die Anklagepunkte teilweise gestanden haben.

© Sputnik/ Ilja Pitaljow Vier Angeklagte bei Prozess vor russischem Gericht erschossen

Die „GTA-Bande“ wurde im März 2012 von Ibajdullo Subchanow gegründet. Die Mitglieder der Bande führten bewaffnete Überfälle auf Autofahrer im Moskauer Gebiet durch, bei denen sie Fahrzeugen auflauerten und diese stoppten, beispielsweise durch das Verstreuen von scharfen Gegenständen auf der Fahrbahn. Sobald die Wagen anhielten, erschossen sie die Fahrer sowie alle weiteren Insassen. Der ehemalige Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Vladimir Markin teilte im Laufe der Ermittlungen mit, dass die Bandenmitglieder aus eigennützigen, finanziellen Motiven gehandelt hätten. Insgesamt werden die Bandenmitglieder in 17 Mordfällen angeklagt, die sich zwischen 2012 und 2014 ereigneten.

In den Medien bekam die Gruppierung das Pseudonym „GTA-Bande“ in Anlehnung an das gleichnamige Computerspiel Grand Theft Auto (GTA). Markin unterstrich in dem Zusammenhang jedoch, dass auf praktischer Ebene die Bandenmitglieder „keine Verbindungen zu dem Spiel hatten“.