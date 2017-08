Schießerei vor chinesischem Konsulat in USA

Ein Mann hat vor dem chinesischen Konsulat in Los Angeles um sich geschossen, wie die US-Zeitung „Los Angeles Daily News“ am Mittwoch unter Berufung auf lokale Behörden schreibt.

Der Zwischenfall ereignete sich demnach etwa um sechs Uhr Ortszeit. Nach der Schießerei beging der Mann, der ungefähr 60 Jahre alt war, Selbstmord. Er starb noch am Tatort in seinem Auto. Sein Name wurde nicht genannt, da seine Angehörige noch nicht informiert worden seien.

Laut dem Polizeibeamten Drake Madison wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Wieviel Schüsse der Mann abgab und ob er das Konsulat als solches oder eine konkrete Person zum Ziel hatte, ist laut der Zeitung bislang nicht bekannt.