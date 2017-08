Sputnik- und RT-Chefin an Macrons Bewegung: „Habe mir Demokratie anders vorgestellt“

Die Chefredakteurin von Sputnik und RT, Margarita Simonjan, hat die Empfehlung der Bewegung „En marche!“ (Vorwärts) des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an die Medien des Landes, die Informationen der beiden russischen Medien nicht zu verbreiten, kommentiert.

„Die Partei des demokratischen Präsidenten Macron gab den französischen Medien den demokratischen Rat, die Informationen von RT und Sputnik ‚nicht zu verbreiten‘, weil wir ihren Kandidaten nicht besonders mochten“, heißt es in der Erklärung von Simonjan. „Ich habe mir die demokratischen Werte anders vorgestellt.“

Auf der Seite der Bewegung „En marche!“ wird behauptet, dass die Agentur Sputnik und der TV-Sender RT bewusst falsche Informationen über Macron während der Präsidentschaftswahlen in Frankreich veröffentlicht hätten. Die einheimischen und ausländischen Medien werden zudem aufgerufen, aufzuhören, die auf den Seiten von RT und Sputnik veröffentlichten Berichte „systematisch zu verbreiten“, „selbst wenn dies zur Überprüfung der Faktizität derartiger Information getan wird“. In seiner Erklärung wendete sich die Bewegung von Macron auch an die Führung von großen sozialen Netzwerken, damit sie „diese Seiten eindeutig als propagandistische bezeichnen“.

Während des Wahlkampfes in Frankreich hatte Macrons Stab den beiden russischen Medien vorgeworfen, sie hätten über Offshore-Konten des damaligen Kandidaten auf den Bahamas berichtet.

Sputnik wies die Vorwürfe als falsch zurück. Dabei erläuterte Sputnik- und RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan, der Sprecher Macrons habe kein einziges Beispiel für die Verbreitung von Fake-News durch die russischen Medien vorgelegt.