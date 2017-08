Nach Tod von Linkin-Park-Sänger: Verkauf von „Beerdigungspaketen“ auf Ebay

Am 29. Juli fand erst die Beerdigung des Sängers von Linkin Park, Chester Bennington, statt. Und während die Fangemeinde trauert, haben Ebay-Händler auch in der Beerdigung noch ein Geschäft gewittert. Dabei gingen sie diesmal allerdings erstaunlich weit: Über das Portal boten sie nämlich sogenannte Erinnerungspakete zum Kauf an. Die Pakete bestehen aus einem laminierten Pass, einem Ansteckpin und einem Armband zum Umkleben und einem Blatt, auf dem der Bestattungsablauf verzeichnet ist. Diese Sachen wurden an die Gäste der Trauerfeier verteilt und wurden nun weiterverwendet, indem sie Käufern auf Ebay angeboten wurden. Und mit großem Erfolg, denn die Gebote für zwei der Pakete erreichten knapp 35.000 US-Dollar sowie über 51.000 US-Dollar:

Gross. People are selling items given out at Chester Bennington's memorial on #ebay #shameless pic.twitter.com/Yt53HFRm6q — Kris (@bigkrisradio) August 2, 2017

Dieses Angebot empörte das Netz und es hagelte Kritik an den Ebay-Händlern, die Früchte getragen zu haben scheint, denn die Angebote, die noch vier Tage laufen sollten, sind auf Ebay nicht mehr zu finden. Die Händler könnten also diese fragwürdigen Angebote von Ebay runtergenommen haben. Ob sie es im nicht im Anschluss dann doch an den Höchstbietenden verkauft haben, bleibt die Frage.