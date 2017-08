Trump wollte vor den Wahlen in einem Film US-Präsident spielen – Medien

US-Präsident Donald Trump hat zwei Jahre vor seiner Amtseinführung die Voreinwilligung gegeben, in dem Horrorfilm „Sharknado 3“ die Rolle des US-Präsidenten zu spielen. Dies schreibt am Mittwoch die US-Zeitschrift „The Hollywood Reporter“.

Zuerst wollten die Filmproduzenten die Rolle des US-Staatchefs der ehemaligen Gouverneurin des US-Bundesstaates Alaska, Sarah Palin, geben, aber die Verhandlungen mit ihr scheiterten, schreibt „ The Hollywood Reporter “. Die Idee, dass Trump – damals Unternehmer und TV-Moderator in der Reality-Show „The Apprentice“ – die Rolle des US-Präsidenten spielen könnte, kam dem Schauspieler Ian Ziering, der in diesem Film mitspielte. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, schreibt die Zeitschrift.

„Donald antwortete mit ja“, sagte David Latt, der Mitbegründer des Filmproduktionsstudios The Asylum, das „Sharknado 3“ produzierte. „Er war begeistert, dass ihm diese Rolle angeboten wurde.“

Die Verhandlungen darüber kamen ziemlich weit: Das Studio hatte sogar einen Vertrag abgefasst und an Trumps Anwalt Michael Cohen geschickt, aber es gab keine weiteren Fortschritte. Nach einigen Wochen antwortete Cohen, dass Trump für den Posten des US-Präsidenten kandidieren wolle, darum wäre es „nicht die beste Zeit“ für die Teilnahme an dem Film. Die Rolle des US-Präsidenten in „Sharknado 3“ bekam letztlich der Milliardär Mark Cuban.