GANZES VIDEO: Todesschüsse vor Moskauer Gericht – Mordangeklagte feuern auf Beamte

Nach den tödlichen Schüssen im Moskauer Gebietsgericht hat das russische Fernsehen ein Überwachungsvideo veröffentlicht. Auf den Bildern ist zu sehen, wie mehrere Männer in den Verhandlungssaal eindringen und auf Sicherheitsbeamte feuern. Diese schießen zurück.

Die Männer, bei denen es sich um Angeklagte in einem Mordprozess handelt, sollen zuvor in einem Aufzug ihre Begleiter attackiert und ihnen die Dienstwaffen entwendet haben. Laut Augenzeugen fielen in dem Gerichtsgebäude insgesamt etwa 20 Schüsse. Dabei wurden nach amtlichen Angaben drei der Angreifer erschossen und zwei weitere verletzt. Zudem erlitten drei Sicherheitsbeamte Verletzungen.

Nach blutiger Schießerei in russischem Gericht — Erstes VIDEO>>

Bei den Angreifern handelt es sich um mutmaßliche Mitglieder der berüchtigten Bande GTA, die zwischen 2012 und 2014 im Moskauer Umland mindestens 17 Autofahrer getötet und ausgeraubt haben soll. Die Bande bestand laut Behörden aus rund 15 Einwanderern aus Zentralasien.