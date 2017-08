Munitionsexplosion in Abchasien: Zwei Russinnen bei Ritt auf Pferden getötet

© Sputnik/ Rustam Tschotschua Abchasien: 19 russische Touristen bei Explosion in Waffenlager verletzt

Während der Explosion seien drei Frauen unweit des Munitionslagers auf Pferden geritten. Die Rettungsdienste hätten am heutigen Morgen zwei leblose Körper entdeckt, deren Tod auf Splitterwunden zurückzuführen sei. Eine dritte Frau habe die Explosion überlebt und habe die ganze Nacht mit einem Armbruch und Prellungen auf dem Boden gelegen.

In der Kaukasus-Republik Abchasien hatte sich am Donnerstag in einem Munitionslager eine Explosion ereignet. Bei dem Zwischenfall wurden 27 Menschen teils schwer verletzt, 19 davon — russische Touristen. Der Unfall ereignete sich in der Ortschaft Primorskoje, in deren Nähe sich das Munitionslager befand. Primorkoje ist ein Kurort mit mehreren beliebten Natur-Moorbädern. Die meisten Verletzten haben sich Splitterwunden und Prellungen zugezogen.