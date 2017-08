UNESCO will Altstadt von Aleppo wiederaufbauen

Die UNESCO will die Altstadt des syrischen Aleppo, die während des Kampfes mit der Terrormiliz Daesh (auch IS, Islamischer Staat) zerstört wurde, wiederaufbauen.

„Unsere Idee ist, die Altstadt genauso wiederaufzubauen, wie sie vor dem Krieg war, aus den gleichen Steinen, wo wir das können“, teilte der UNESCO-Vertreter in Aleppo, Mazen Samman, der Agentur Reuters mit.

Detaillierte Pläne von mittelalterlichen Moscheen, Basars, Bädern und der Zitadelle der Altstadt seien von der letzten Restaurierung erhalten geblieben.

Dennoch sind diese Dokumente für den Aufbau des ganzen Bezirks nicht ausreichend. Um Aleppos Altstadt das frühere Aussehen zurückzugeben, wird man auf „örtliche Anstrengungen“ angewiesen sein. UNESCO-Fachleute wollen eine Gewerbeschule eröffnen, um die alten Kenntnisse und Fertigkeiten wiederzubeleben.

„Wir denken darüber nach, eine Gewerbeschule zu gründen“, so Samman.

Die Wiederherstellung des friedlichen Lebens in Aleppo ist möglich, nachdem die syrische Armee die Provinz fast völlig vom IS befreit hat und weiter in die Provinz Rakka an der westlichen Seite in der Richtung des Flusses Euphrat vorgedrungen ist.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien hält seit März 2011 an. Im Ergebnis der Kriegshandlungen sind nach Uno-Angaben mehr als 220.000 Menschen getötet worden.