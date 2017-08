Video aus dem Abgrund: Drohne filmt vom Boden des überfluteten Bergwerkes in Jakutien

Nach dem Wassereinbruch in einem Diamanten-Bergwerk in Jakutien veröffentlicht das Nachrichtenportal „Leika“ ein Exklusiv-Video aus der Tiefe der Grube. Die Aufnahmen machte ein Aktivist mithilfe eines Quadrocopters.

© Sputnik/ Sergej Subbotin Wassereinbruch in Bergwerk in Jakutien

Auf dem Video ist Wasser auf dem Boden der Grube zu sehen. Ein großer Teil dieser Wassermenge drang in das Bergwerk ein, wo sich zu dem Zeitpunkt mehr als 150 Bergleute befanden.

Derzeit arbeiten Rettungskräfte vor Ort. 148 Bergleute wurden bereits sicher ans Tageslicht gebracht. Doch die Verbindung mit den restlichen Mitarbeitern konnte nicht hergestellt werden. Über ihr Schicksal gibt es bisher keine Angaben.

In einem Bergwerk des führenden russischen Diamantenproduzenten Alrosa in der Republik Jakutien war am Freitag Wasser eingebrochen, mehr als 100 Mitarbeiter waren unter Tage eingeschlossen.