Bis dass der Tod euch scheidet - Dänischer Prinz will eigenes Grab ohne Königin

Prinz Henrik von Dänemark, Gemahl der dänischen Königin Margrethe II, will wegen eines Streites um den Königstitel nicht zusammen mit seiner Frau in einem Sarkophag in dem traditionellen Begräbnisort der dänischen Könige, dem Dom zu Roskilde, beigesetzt werden. Damit bricht er mit der mehr als sechs Jahrhunderte alten Tradition des Königshauses.