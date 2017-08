Syrien: IS macht Jagd auf Anwälte

Dabei müsse man berücksichtigen, dass jährlich immer neue Hochschulabsolventen den Juristenberuf ergreifen würden, betonte er in einem Interview mit Sputnik. Der oben genannte Trend sei unter anderem auf die massenhafte Ausreise von Syrern zurückzuführen. Büros vieler Anwälte würden verbrannt oder zerstört und sie würden ihren Lebensunterhalt verlieren.

© Sputnik/ Dmitriy Winogradow Syrien: Darum wächst Nachfrage nach Inlandsflügen wieder

Außerdem habe auch die Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat", IS) zum Rückgang von Fachkräften beigetragen: „Viele Anwälte, die in den vom IS-kontrollierten Gebieten tätig waren, wurden zu Opfern der Terroristen, da diese eine Fatwa erteilt hatten, wonach der Beruf eines Anwaltes sündig ist und diejenigen, die diesen Beruf ausüben, verfolgt werden sollen".

Alle aus Syrien ausgereisten Anwälte seien zwar automatisch aus dem Anwaltsverband ausgeschlossen worden, sie könnten jedoch wiederaufgenommen werden, falls keine Verbindungen zu den Terrororganisationen festgestellt würden, sagte al-Sakif. Trotz alledem zeigte er sich in Bezug auf die Aussichten des Rechtswesens in Syrien optimistisch, denn europäische Staaten würden das Problem in Syrien jetzt richtig lösen wollen, wegen der steigenden Probleme mit den Migranten. „Der Anwaltsverband ist der zweite Flügel der Justiz im Lande, und ein Teil der Rechtsprechung. Ein Mangel an Fachkräften kann diese sehr wichtige Institution schwächen", betonte er.