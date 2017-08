Hamburger Attentäter: Umfeld warnte die Polizei – offensichtlich vergebens

© REUTERS/ Morris Mac Matzen Hamburger Messer-Attacke hatte islamistischen Hintergrund – Ermittler

Ahmed A. hatte am 28. Juli in einer Supermarkt-Filiale im Hamburger Stadtteil Barmbek mit einem Messer wahllos auf Kunden eingestochen. Dabei hat der Täter einen Menschen getötet und sechs weitere zum Teil schwer verletzt. Der Palästinenser sei als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Eigentlich sei der 26-Jährige ausreisepflichtig gewesen, aufgrund fehlender Papiere habe er jedoch nicht abgeschoben werden können.

Nach aktuellen Spiegel-Informationen soll die Radikalisierung des Attentäters nicht unbemerkt verlaufen sein: Schon lange vor dem Attentat hätten sowohl Mitarbeiter eines Flüchtlingscafés als auch der Chef seiner Asylunterkunft sich an eine Beratungsstelle gewandt, die sich mit Fällen von "religiös begründeter Radikalisierung" befasst.

Außerdem soll ein Bekannter aus dem Umfeld von Ahmad A. bereits im September 2016 dem Hamburger Verfassungsschutz Angaben zu seiner Radikalisierung gemacht haben. So soll der Palästinenser ihn gefragt haben, wie man am besten nach Syrien komme — vermutlich wollte der Verdächtige zum "Islamischen Staat" (IS). Nach dem Gespräch habe die Behörde aber A. bei der Bundespolizei lediglich zur Grenzfahndung ausgeschrieben.

A. soll sogar einst in einem langen Gewand ein Flüchtlingscafé betreten und gedroht haben: "Der Terror wird auch hierherkommen."

Im Juni soll dann ein LKA-Mann mit dem Palästinenser gesprochen und wissen wollen haben, ob er etwas über die islamistische Szene in Hamburg mitteilen könne. Der Versuch, den Flüchtling als Informant anzuwerben, soll jedoch gescheitert sein.