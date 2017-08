Dramatische Aufnahmen: Rettungs-Heli stürzt mit Patient in den Alpen ab

Der Unfall geschah bereits am Dienstagabend am Großglockner, dem höchsten Berg Österreichs. Nach Angaben von örtlichen Medien, ist der Hubschrauber wegen eines medizinischen Notfalls zu einer Berghütte in 3500 Metern Höhe gerufen worden. Angekommen, setzte der Heli hart auf dem Boden auf und nahm den Patienten, der über Herzprobleme klagte, an Bord. Wenige Meter über dem Boden geriet die Maschine aber plötzlich ins Trudeln, stürzte ab, überschlug sich und kam nur knapp neben einer steilen Felswand zum Liegen.

Wie durch ein Wunder ist niemand schwer verletzt worden, wobei der Hubschrauber Totalschaden erlitt. Es wird vermutet, dass eine Windböe die Macshine erfasst hatte.