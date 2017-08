„Himmelsschlüssel“ bei Internationalen Armeespielen 2017

Am Wettbewerb „Himmelsschlüssel“ bei den Internationalen Armeespielen 2017 im Moskauer Gebiet sollen auch Raketenabwehranlagen S-300 teilnehmen.

Die 3. Internationalen Armeespiele haben am Samstag begonnen und werden gleichzeitig in Russland, Aserbaidschan, Weißrussland, Kasachstan und China ausgetragen. Im Vergleich zu den „Army Games“ 2016 hat sich die Teilnehmerzahl auf fast 4000 verdoppelt, neun weitere Teilnehmerstaaten sind hinzugestoßen. Die Debütanten-Liste reicht von Israel über Laos bis Südafrika.

Im Laufe von 14 Tagen treten insgesamt 150 Armee-Mannschaften aus 28 Ländern in 28 militärisch-sportlichen Disziplinen gegeneinander an – von Luftabwehr und Artillerie über ABC-Schutz und Militärpolizei-Rallye bis zum Spürhund- und Feldküchen-Wettbewerb. Die populärste Disziplin bleibt der Panzerbiathlon auf dem Militärgelände Alabino bei Moskau. In diesem Jahr haben die Armeen von 19 Staaten ihre Panzerteams gestellt.