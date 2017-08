US-General schlägt Konkurrenz mit Moskau bei Militärübungen vor

Der Brigadier General der US Air Force, John Healy, hat erklärt, dass Amerika und seine Bündnispartner sich in Richtung eines globalen integrierten Programms von „Verteidigungs“-Übungen bewegen und umfangreichere Manöver durchführen sollten, um „dem immer stärkeren Russland“ Konkurrenz zu bieten, schreibt die US-Zeitschrift „Newsweek“.

Die multinationale Koalition der Nato mit den USA an der Spitze führe angesichts der gestiegenen militärischen Aktivitäten Russlands „eine fast nicht aufhörende Serie von Übungen“ durch, erklärte laut der Zeitschrift in der vergangenen Woche Healy, der zudem bestrebt sei, zur Teilnahme an den Militärübungen eine noch größere Zahl westlicher Bündnispartner Washingtons zu gewinnen. Ihm zufolge könne die Durchführung umfassender Übungen von entscheidender Bedeutung sein, was die Überprüfung der Bereitschaft der Nato zu einem globalen Konflikt mit Moskau für den Fall betreffe, sollten die gegenwärtigen Spannungen dennoch in eine reale Konfrontation übergehen.

„Letztendlich gehen wir zu einem globalen integrierten Übungsprogramm, damit wir alle an ein und derselben Partitur im Rahmen kombinierter globaler Übungen arbeiten“, erklärte Healy.

Wie „Newsweek“ ferner schreibt, haben mehrere europäische Länder ihre ernsthafte Besorgnis darüber bekundet, was sie als „aggressive politische und militärische Schritte Russlands“ betrachten, besonders nach dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Jahr 2014. Die USA hätten darauf mit dem Aufbau einer komplizierten Verteidigungsstruktur in Europa reagiert, die einen internationalen Raketenschutzschild, aber ebenso die im Baltikum stationierten Mehrzweck-Kampfkontingente umfasst, heißt es in dem Artikel.