„Wie im freien Fall“: Zehn Fluggäste nach Mega-Turbulenzen im Krankenhaus

Drei Passagiere und sieben Crew-Mitglieder, die am Samstag aus Athen in die US-Stadt Philadelphia geflogen waren, wurden demzufolge nach der Landung in ein Krankenhaus gebracht. Die Turbulenzen sollen nach zehn Flugstunden begonnen haben, als die US-Küste schon in Sicht gewesen sei, berichtet das Blatt unter Berufung auf Fluggäste.

Augenzeugen sprachen von einem plötzlichen Ruck, nach dem gar Getränke in die Luft geflogen seien.

„Es fühlte sich an, als ob die ganze Maschine im freien Fall war“, sagte der Passagier Alex Ehmke.