Wozu steckte sich Putin Zweig in die Tasche? Botaniker ratlos - FOTOs

Putin legte in der vergangenen Woche auf der Reise in den Fernen Osten in der südsibirischen Taiga einen kurzen Halt ein, um zu angeln ( VIDEO ). Auf mindestens zwei der von Medien veröffentlichten Bilder ist der Staatschef mit einem grünen Ästchen zu sehen, das in seiner Brusttasche steckt und auf dem neben Blättern dunkle Beeren erkennbar sind.

Im Netz begann daraufhin eine Diskussion darüber, was für eine Pflanze sich der Präsident in die Tasche gesteckt hat und wozu. Die populärste Mutmaßung der Nutzer: Putin habe den Zweig als Mückenschutz genutzt.

© Sputnik/ Alerxej Nikolski Präsident Putin bei Urlaub in Tuwa (Sibirien)

Forscher Nikita Lawrenow von der Moskauer Lomonossow-Universität sagte gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Novosti, dass es sich sehr wahrscheinlich um einen Heidelbeerzweig handle. Laut dem Experten lassen sich mit dieser Pflanze jedoch keine Insekten vertreiben.