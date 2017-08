Skandal bei Google: Internetkonzern feuert Entwickler wegen Sexismus-Vorwürfen

Der Internet-Gigant Google hat einen männlichen Entwickler wegen Sexismus-Vorwürfen gefeuert. Jener hatte in einem internen Schreiben behauptet, dass der geringe Anteil von Frauen in der Tech-Branche biologische Gründe habe. Dies meldete am Montag Reuters.

In seinem Text, der vom amerikanischen Online-Portal Gizmodo veröffentlicht wurde, argumentiert der ehemalige Ingenieur James Damores, dass Frauen in der Technik-Branche nicht wegen Vorurteilen und Diskriminierung am Arbeitsplatz unterrepräsentiert seien. Es gebe seiner Meinung nach vielmehr biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die ihre Präferenzen in der Karriere und im Leben bestimmen.

„Wir müssen aufhören zu glauben, dass die niedrige Repräsentation von Frauen in einigen Berufen den Sexismus impliziert", schrieb der Entwickler.

Bildungsprogramme für junge Frauen, die von Google organisiert werden, seien ihm zufolge fehlgeleitet.

Der Google-Chef Sundar Pichai kritisierte den Text, der gegen interne Verhaltensregeln verstoßen habe. Er warf dem Ex-Mitarbeiter „die Verbreitung schädlicher Stereotypen über Geschlechter“ vor.

Das Schreiben sei zu einer Zeit gekommen, als das amerikanische Arbeitsministerium wegen Diskriminierung von Frauen gegen Google ermittelt habe. Der Internetkonzern soll männliche und weibliche Angestellte in gleichen Positionen extrem ungleich bezahlen.