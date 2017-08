Saakaschwili behauptet: Ukrainischer Chefdiplomat ist russischer Bürger

„Der ukrainische Außenminister Klimkin stellt tagelang Ansprüche an die Länder, die ich schon besucht habe oder in die ich reisen will, anstatt seiner Arbeit nachzugehen. Nebenbei gesagt ist Pawlo Klimkin kein ethnischer Ukrainer, sondern Russe, wurde in Russland geboren, und soweit ich es verstehe, hat er die russische Staatsbürgerschaft und spricht schlechter Ukrainisch als ich. Petro Poroschenko, hier ist noch ein Ausbürgerungs-Kandidat für Sie, nachdem Sie seine Dienste zur Genüge ausgenutzt haben“, schrieb der Politiker in seinem Beitrag.

Klimkin erwiderte ihm auf Twitter: „Im Gegensatz zu manch anderen sammle ich keine Pässe und Lügen. Mein Heimatland war und bleibt die Ukraine“.

Der ukrainische Migrationsdienst hatte Ende Juli mitgeteilt, dass Saakaschwili die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen worden sei. Der Grund dafür sollen von ihm gemachte falsche Angaben bei der Einbürgerung gewesen sein. Der Ex-Präsident befand sich zur Zeit der Ausbürgerung in den USA, später reiste er nach Polen, um es weiterhin zu verlassen. Momentan findet er Unterkunft in Litauen.

Die ukrainische Staatsbürgerschaft wurde Saakaschwili im Mai 2015 verliehen, im selben Monat wurde er zum Gouverneur des Gebietes Odessa ernannt. Im November 2016 hat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko Saakaschwili aus dem Gouverneursamt und vom Posten seines Beraters entlassen.