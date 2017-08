Flammen wie in Hollywood-Filmen: Heftiger Autounfall in Moskau – VIDEO

Auf der Straße Warschauer Chaussee in Moskau hat sich in der Nacht zum Mittwoch ein heftiger Autounfall mit jeweils zwei Pkws und zwei Lastern ereignet. Nach der Kollision gingen zwei Autos in Flammen auf. Laut der Feuerwehr betrug die Brandfläche 50 Quadratmeter. Ein Mensch sei ums Leben gekommen, zwei weitere seien verletzt worden.