Montenegro: Bombe im Zentrum von Podgorica explodiert - VIDEO

Eine heftige Explosion hat am frühen Mittwochmorgen die montenegrinische Hauptstadt Podgorica erschüttert. Nach Angaben der Fernseh- und Rundfunkanstalt RTCG ging im Zentrum der Stadt ein Sprengsatz hoch.

​Die Explosion ereignete sich demnach gegen 04.00 Uhr Ortszeit in einem Bürogebäude. Verletzt wurde niemand. Durch die Wucht der Explosion gingen in den anliegenden Bauten Fensterscheiben zu Bruch, mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt. Das betroffene Bürogebäude liegt in der Nähe der Serbisch-Orthodoxen Christi-Auferstehungskirche.