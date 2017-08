Finnland: 37 ukrainische Beerensammler verschwunden - Medien

Die verschwundenen Ukrainer sollen zur Saisonarbeit nach Finnland gekommen sein. In der Gruppe befanden sich 40 Personen: 37 Ukrainer und drei estnische Staatsbürger. Nach ihrer Ankunft im Arbeitsort, in der Nähe der Stadt Juuka, haben sie keine Unterkunft bekommen.

Ein Antrag um Hilfe für die obdachlosen Arbeiter war laut dem Sender am 30. Juli an den Sekretär der örtlichen Jagdgesellschaft, Tuupovaara Sulo Suhonen, gerichtet worden. Die Gruppe sei daraufhin in einer Jagdhütte des Clubs untergebracht worden, wohin Matratzen und Mahlzeiten für sie gebracht wurden. Suhonen habe auch die Lokalbehörden und die Polizei um Unterstützung gebeten. Dabei betonte er, es gehe nicht um eine Ausweisung der Arbeitnehmer aus dem Jagd gefilde. Laut dem Sender gibt es keine Informationen über eine Beteiligung der Arbeitgeber am Schicksal der Beeren sammler.

Am 7. August habe sich Suhonen an die Einwanderungsbehörde gewandt. Doch als dann am 8. August Vertreter der Polizei eintrafen, war die Jagdhütte ihm zufolge schon leer. Suhonen habe versucht herauszufinden, wer der Arbeitgeber diesen Personen gewesen sei, aber keiner der Unternehmer, die in dieser Branche tätig seien, habe etwas über diese Gruppe gewusst. Die örtliche Polizei weigere sich, die Verschwundenen zu suchen, da es kein Tatmotiv gebe.