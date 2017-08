Rettung von Kamelen: China schließt über 130 Bergbaubetriebe – Medien

„Wir stoppen die illegale Erkundung und Gewinnung von Bodenschätzen in den Naturschutzzonen und bringen sie unter strenge Kontrolle, um die Umwelt zu schützen und zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen“, sagte der Verwaltungsleiter für Bodenschätze, Alimjan Mamat.

Ihm zufolge werden in einigen geschützten Gebieten bis zum Jahr 2020 alle Operationen in der Rohstoffi ndustrie eingestellt. Nach Angaben der Zeitung sind mehrere Bergbauregionen von baktrischen Kamelen besiedelt, deren Population im nordwestlichen Gebiet Chinas und in der Mongolei etwa 1000 Exemplare beträgt.

In der Roten Liste gefährdeten Arten werden die wilden Trampeltiere seit 2002 als „vom Aussterben bedroht“ bezeichnet. Daher brauchen die Kamele noch mehr Schutz als Riesenpandas.