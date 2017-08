Schröder legt Salär offen: So viel verdient der Alt-Kanzler bei Rosneft

Gerhard Schröder, der für die Wahl in den Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft kandidiert, hat in einem Gespräch mit „Blick“ erstmals sein künftiges Salär offengelegt. Auch antwortete der deutsche Altkanzler seinen Kritikern.

Als unabhängiger Direktor im Aufsichtsrat rechne er mit vier Sitzungen pro Jahr, sagte Schröder gegenüber „ Blick “. „Ein Non-Executive verdient 500.000 Dollar pro Jahr. Davon zieht der russische Staat 30 Prozent ab. Das Salär liegt also bei rund 350.000 Dollar (298.000 Euro — Red.). Zudem fallen die deutschen Steuern an.“

Ihm sei bewusst gewesen, dass seine Berufung in den russischen Konzern zu reden geben werde, so Schröder. Er hätte jedoch nicht erwartet, dass darüber „mit dieser Einseitigkeit“ berichtet werde.

© Sputnik/ Aleksej Danitschew Größte Ölfirma der Welt investiert Millionen in Deutschland

„Ich bin der Auffassung, dass die Integration Russlands in die Weltwirtschaft und die Integration der Energiewirtschaft Russlands von großer Bedeutung ist. Zudem hat Rosneft erhebliche Interessen in Deutschland, speziell im Osten“, so der Altkanzler.

Hinter der massiven Kritik aus den politischen Szene sieht Schröder „eine politische Kampagne zugunsten von Frau Merkel. Man will ihr über die Diffamierung meiner Person helfen“. Nach seiner Einschätzung haben die Deutschen ein großes Interesse daran, vernünftige Beziehungen zu Russland zu haben.