Amazon verliert über 5,7 Milliarden Dollar wegen Trumps Tweet

„Amazon fügt steuerzahlenden Einzelhändlern (im Offline-Handel – Anm. d. Red.) großen Schaden zu. Gemeinden, Städte und Bundesstaaten in den USA leiden darunter – viele Jobs gehen verloren“, twitterte Trump.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2017 г.

Die Amazon-Aktien sind daraufhin im vorbörslichen US-Handel um 1,2 Prozent gefallen.

Dies ist nicht der erste kritische Angriff von Trump gegen den Unternehmer Jeff Bezos, den Besitzer von Amazon und der Zeitung „The Washington Post“. Donald Trump hatte bereits in der Vergangenheit über Bezos, Amazon und Washington Post getwittert.

„Die #AmazonWashingtonPost, manchmal als der Beschützer Amazons bezeichnet, zahlt keine Internet-Steuern (was sie tun sollte) und schreibt FAKE NEWS“, twitterte Trump.

The #AmazonWashingtonPost, sometimes referred to as the guardian of Amazon not paying internet taxes (which they should) is FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 июня 2017 г.

Eine solche Taktik - via Twitter - gegenüber Privatunternehmen hat der US-Präsident auch früher verwendet. Interessant ist, dass diese Angriffe oft zu einer Verringerung des Marktwerts dieser Unternehmen führten.

So war der Börsenwert von Toyota um 1,2 Milliarden Dollar (eine Milliarde Euro) nach einem negativen Tweet von Trump gefallen. Zuvor hatte Trump Boeing und Lockheed Martin beschuldigt, dass sie der US-Regierung zu viel Geld für ihre Serviceleistungen verrechnet hätten. Boeings Marktwert fiel daraufhin um eine Milliarde Dollar (850 Millionen Euro), während der von Lockheed gar um 3,5 Milliarden Dollar (2,9 Milliarden Euro) zurückging.

Allerdings funktioniert diese Methode nicht immer. Der jüngste Angriff gegen den Besitzer des Unternehmers Merck, Ken Frazier, hatte keine Folgen für das Pharmaunternehmen.