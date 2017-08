Ukrainer will Saakaschwili seine Staatsbürgerschaft schenken

Saakaschwili veröffentlichte in seinem Facebook-Account ein Foto, auf dem ein älterer Mann mit einem Plakat mit der Aufschrift „Ich schenke Saakaschwili meine Staatsbürgerschaft“ zu sehen ist.

Ferner steht dort geschrieben: „Ich kann mit Poroschenkos Mafia nicht fertigwerden, aber Michail kann das.“

Der Ex-Gouverneur des ukrainischen Gebiets Odessa bedankte sich bei dem Mann mit den Worten: „Nikolajew, danke!“

Trotz entzogener Staatsbürgerschaft: Saakaschwili will zurück in die Ukraine

Am 26. Juli hatte der ukrainische Migrationsdienst bestätigt, dass dem ehemaligen Gouverneur von Odessa die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen wurde, weil er falsche Angaben bei der Einbürgerung gemacht hätte. Die Staatsbürgerschaft der Ukraine könne keinen Personen gewährt werden, die in anderen Ländern schwere Straftaten begangen haben, die gerichtlich verfolgt werden. Derzeit befindet sich Saakaschwili in den USA.

Die ukrainische Staatsbürgerschaft wurde Saakaschwili im Mai 2015 verliehen, im selben Monat wurde er zum Gouverneur des Gebietes Odessa ernannt. Im November 2016 hatte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko Saakaschwili aus dem Gouverneursamt und vom Posten seines Beraters entlassen.