US-Zerstörer-Unfall: Rettungsdienste bergen Leichen mehrerer Matrosen

Im Schiffsbauch des Lenkwaffenzerstörers „John S. McCain“ haben Taucher am Dienstag mehrere Leichen entdeckt, teilte der Befehlshaber der amerikanischen Pazifikflotte, Admiral Scott Swift, während eines Briefings mit. Offiziell würden noch zehn US-Soldaten vermisst.

Die Leichen seien in überfluteten Räumen des Schiffes entdeckt worden. Es werde vermutet, dass die Matrosen von der Katastrophe im Schlaf überrascht wurden.

Laut Scott haben malaysische Schiffe in der Nähe des Unglücksorts eine weitere Leiche geborgen. Zurzeit werde noch geprüft, ob es sich dabei um einen Soldaten der „McCain“ handle.

Zuvor wurde berichtet, dass der Zerstörer wegen eines Ruderversagens mit dem Öl-Tanker „Alnic MC“ kollidiert sei.

Die „John S. McCain“ war am Montag mit dem liberianischen Öl-Tanker „Alnic MC“ in der Straße von Malakka in Südostasien kollidiert. Zehn Mannschaftsmitglieder gelten als vermisst, fünf weitere sind verletzt worden. Bei dem Zwischenfall wurden der Rumpf des Kriegsschiffes beschädigt und dabei mehrere Kajüten, das Maschinenhaus und der Funkraum überflutet.

Die Seestreitkräfte der USA haben nach dem Schiffsunfall ihre Seeübungen weltweit ausgesetzt.