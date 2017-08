Massenschlägerei in Calais: Hunderte Migranten gehen aufeinander los

© AP Photo/ St. Franziskus Hospital via AP Neuer Trend? - Weiteres Flüchtlings-Baby nach Angela Merkel benannt

Die Polizei habe fünf Verdächtige festgenommen. Auslöser der Schlägerei sei ein Streit gewesen, den ein betrunkener Flüchtling während der kostenlosen Essensausgabe durch eine Hilfsorganisation verursacht habe.

In dem illegalen Flüchtlingscamp in der Hafenstadt im Norden Frankreichs hatten bis Ende Oktober 2016 etwa 7.000 bis 10.000 Migranten, darunter rund 1.000 unbegleitete Minderjährige, gelebt. Sie wollten per Fähre oder durch den Eurotunnel weiter nach Großbritannien ziehen. Am 24. Oktober hatte die örtliche Polizei mit der Räumung des Lagers begonnen und schließlich insgesamt rund 5500 Menschen aus dem Camp gebracht.