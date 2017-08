Jemen: Dutzende Tote bei Koalitionsangriff auf Hotel – Quelle

Ein Luftangriff der internationalen Anti-IS-Koalition auf ein Hotel in der jemenitischen Hauptstadt Sana hat laut einer örtlichen Quelle mindestens 30 Menschen das Leben gekostet.

„Rund 30 Menschen sind bei einem Luftschlag der Koalition auf ein Hotel im Raum Beit al-Ghazi im Bezirk Arhab von Sana getötet worden. Ihre Leichname wurden aus den Trümmern des Hotels geborgen, wo etwa 70 Menschen untergebracht waren“, teilte die Quelle am Mittwoch gegenüber RIA Novosti mit.

Die den schiitischen Huthi-Rebellen loyale Agentur Saba hatte von 70 Toten bzw. Verletzten berichtet, dabei aber keine genaue Zahl der Todesopfer genannt.

Seit 2014 dauert im Jemen ein Konflikt zwischen den schiitischen Huthi-Rebellen und Anhängern von Ex-Präsident Ali Abdallah Saleh auf der einen und den Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi treuen Regierungstruppen und Aufständischen auf der anderen Seite an. Die arabische Koalition unter Führung Saudi-Arabiens unterstützt die Regierungstruppen auf dem Boden und in der Luft. Im Gegenzug beschießen die Huthi-Rebellen ständig an der Grenze liegende Regionen des Königreiches.