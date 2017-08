Spanien liefert konkrete Daten zu geplantem Anschlag bei Rock-Konzert an Niederlande

Spanien hat den Niederlanden „genaue Informationen“ über einen möglichen Anschlag während eines geplanten Konzerts in Rotterdam übermittelt, wo am Mittwoch ein Autofahrer mit Gasflaschen festgenommen worden war, meldet AFP unter Berufung auf Polizeiangaben.

© AFP 2017/ Jerry Lampen Konzert in Rotterdam nach Anschlagswarnung abgesagt - Transporter mit Gasflaschen entdeckt

Die niederländische Polizei hatte am Mittwochabend in Rotterdam ein Konzert der US-Rockband Allah-Las wegen „Terrorbedrohung“ abgesagt. Wie der Bürgermeister der Stadt, Ahmed Aboutaleb, dazu sagte, habe die Polizei unweit der Konzerthalle einen Lieferwagen mit spanischem Kennzeichen angehalten, in dem sich mehrere Gasflaschen befunden hätten. Der Fahrer sei festgenommen und zum Verhör geschickt worden, so Aboutaleb.

Der Bürgermeister bestätigte, dass die Konzertabsage nach der Polizeiwarnung erfolgt sei. Aboutaleb teilte keine Einzelheiten zu den von den spanischen Behörden übermittelten Informationen mit.

Wie Reuters unter Berufung auf inoffizielle Informationen aus den Gerichtsorganen meldet, stehe die Warnung der spanischen Behörden in keinem direkten Zusammenhang mit den Terroranschlägen in Barcelona und Cambrils in der Vorwoche.