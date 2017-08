„USA sind unser Feind“ – Klein-Amerika in Türkei stirbt aus

„Klein-Amerika“ heißt das einst belebte Einkaufsviertel von Incirlik. Deutsche und vor allem US-Amerikaner trafen sich dort in den Teestuben und kauften in den kleinen Läden ein. Heute herrscht in dem Viertel gähnende Leere. Ein Sputnik-Korrespondent hat sich in der Geisterstadt umgeschaut und mit den noch gebliebenen Menschen gesprochen.