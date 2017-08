Was trägt Apple-Chef Tim Cook denn da in seiner Hosentasche?

Viele User wollen demnach in Cooks Hosentasche ein auffallend großes Smartphone entdeckt haben – das neue iPhone, vielleicht?

Die Aufnahme gibt aber keine Möglichkeit, detaillierte Eigenschaften des neuen Gerätes zu erkennen. Nur die rechteckige Form und seine ungefähre Größe sind sichtbar.

Internet-Nutzer meinen zudem, dass die sichtbaren Abmessungen des Smartphones, das in der Hosentasche von Tim Cook zu erkennen ist, nicht zu einem iPhone 7 oder iPhone 7 Plus passen würden.

Looks like Tim Cook is carrying an iPhone 8 in his pocket. It is too tall to be an iPhone 7 and too narrow to be a 7 Plus 🤔 pic.twitter.com/Oxksy6zdXG