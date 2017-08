Ukraine: Passagierzug fängt in voller Fahrt Feuer - FOTO

Im ukrainischen Gebiet Winnyzja ist ein Passagierzug während der Fahrt in Brand geraten, teilt der ukrainische Katastrophenschutzdienst mit.

Der Vorfall ereignete sich demnach an der Schmalspurbahnstrecke zwischen der Stadt Hajworon und der Siedlung Rudnyzja. Der Fahrer konnte rechtzeitig mehrere Wagen abkuppeln, in denen sich 25 Menschen befanden. Nach einer Weile stand die Lokomotive völlig in Flammen.

Feuerwehr und Rettungsdienste kamen zum Unfallort, eine Ermittlung wurde eingeleitet. Von Verletzten wird nicht berichtet.