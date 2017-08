Turku-Attentäter war im deutschen Flüchtlingsheim registriert – Medien

© REUTERS/ LEHTIKUVA/Roni Lehti via REUTERS Turku-Messerstecher attackierte gezielt Frauen – Medien

Der Tatverdächtige soll demnach im November 2015 in Bramsche eingetroffen sein und war zeitweise im Flüchtlingsheim in Bramsche-Hesepe untergebracht. Das Bundesinnenministerium teilte früher mit, dass der Verdächtige monatelang in Deutschland war, aber in dieser Zeit keinen Asylantrag gestellt habe.

Am 18. August hatte ein 18-jähriger Marokkaner in der finnischen Stadt Turku zwei Frauen mit einem Messer getötet und mehrere Menschen verletzt. Der junge Mann wurde von der Polizei angeschossen und festgenommen. Diese geht von einem terroristischen Motiv aus. Neben dem mutmaßlichen Täter wurden vier weitere Personen verhaftet, bei denen es sich laut Angaben der Polizei ebenfalls um Marokkaner handelt.