Fox-News-Moderator: Meldung über Hai in Houston nach „Harvey“ war Fake

Der Moderator des US-TV-Senders Fox News, Jesse Watters, hat sich dafür entschuldigt, Fake News über einen Hai auf der überfluteten Chaussee in Houston verbreitet zu haben. Darüber schrieb er auf seinem Twitter am Mittwoch.

„Gestern habe ich einen Kommentar über den Hai während der Überschwemmung in Texas geschrieben“, so Waters auf seinem Twitter-Account. „Ich möchte meine aufrichtigen Entschuldigungen vorbringen, wenn ich damit bei irgendjemandem Besorgnis oder Unruhe hervorgerufen habe. Die Menschen dort und außerhalb dieser Region erleben unfassbare Schwierigkeiten. Mein Herz ist mit ihnen.“

Den Angaben der US-Zeitung „The Hill” zufolge hat Watters am Montagabend ein in den sozialen Netzwerken erschienenes Foto erwähnt, wo ein Hai auf der überfluteten Chaussee in Houston zu sehen ist. Er kommentierte dieses Foto in einer Live-Sendung, indem er erzählte, er habe viele unwahrscheinliche Dinge im TV gesehen, einschließlich der Alligatoren in den Hinterhöfen der einheimischen Einwohner und des auf der Chaussee schwimmenden Hais. Das angebliche Foto wurde aber als Montage enttarnt, somit als „Fake Foto“.

Die viertgrößte US-Metropole Houston (über 6, 5 Millionen Einwohner) wurde in Folge des Wirbelsturms „Harvey“ in bisher ungekanntem Ausmaß überschwemmt. „Harvey“ ist zu dem zerstörungsstärksten Hurrikan auf dem US-Territorium innerhalb der letzten 12 Jahre geworden. Im Jahr 2005 war der Hurrikan „Katrina“ über das Land hinweggefegt, der zu einer Überflutung der Stadt New Orleans im Bundesstaat Louisiana führte.