Deutsche Kommentatoren fahren nicht zu WM nach Russland - angeblich aus Kostengründen

Damit dürfte auch das Interesse an den Fußballübertragungen aus Russland nicht so hoch ausfallen. Schließlich haben die Kommentare der beiden Ollis direkt vom Ort des Geschehens für gute Aufmerksamkeit gesorgt und waren stets ein wichtiger Bestandteil aller Fußballübertragungen.

Stattdessen hat sich das ZDF zum ersten Mal in der Geschichte entschieden, eine Fußball-WM einfach aus dem Studio in Baden-Baden kommentieren zu lassen.

Als Grund werden Kosteneinsparungen genannt. Dass dies ausgerechnet bei der WM in Russland passiert – einem Sportereignis, das systematisch von den deutschen Leitmedien in extrem negativem Licht dargestellt wurde – sei ein Zufall, so die Verantwortlichen.

Man wolle einfach nur „mehrere Millionen Euro an Kosten sparen“.

„Wir werden das Turnier mit deutlich reduziertem Personal und Kosten fahren, ohne an journalistischer Qualität einzubüßen“, sagte hierzu ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky der „Bild“-Zeitung.